بالفيديو: لمكافحة الصيد البرّي… مفرزة استقصاء البقاع تتحرك

8
NOVEMBER
2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد البرّي وحماية الطيور المهاجرة والطبيعة، حفاظًا على التوازن البيئي، نفّذت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، بالتعاون مع فريق العمليات المشترك في وحدة مكافحة الصيد الجائر (MESHC – SPNL – CABS) سلسلة مهمّات ميدانية نوعية.

أسفرت هذه المهمّات عن إزالة نحو/8,000/ متر من شبكات الإبادة المستخدمة في الصيد البرّي في مناطق البقاع الشمالي: القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة وماسا.

وفي خلال العملية، تمّ تحرير عدد كبير من الطيور العالقة في الشباك، في حين وُثّق نفوق مئات الطيور نتيجة الصيد الجائر. كما جرى مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، بطاريات، كابلات، وألواح طاقة شمسية تُستخدم لتشغيل تلك الأجهزة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين.

وتُعدّ هذه العملية أكبر حملة من نوعها لإزالة شبكات الصيد الجائر، إذ كانت تلك الشباك تتسبّب بـ"مجازر بيئية" بحقّ آلاف الطيور المهاجرة والعابرة. ويُعدّ هذا النوع من الصيد من أخطر الممارسات التي تهدّد التنوع البيولوجي وتخلّ بالتوازن البيئي، كما أنّه يُسهم في تعريض العديد من أنواع الطيور لخطر الانقراض.

