تعيين الأب جورج الترس مديرا وطنيا للأعمال الرسولية البابوية في لبنان

أعلنت السفارة البابوية في بيروت خبر تعيين الأب الدكتور جورج الترس، من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، مديرا وطنيا للأعمال الرسولية البابوية في لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030. وكان الكاردينال لويس أنطونيو ج. تاغلي، المكلّف برئاسة دائرة التبشير بالإنجيل في الكرسي الرسولي، قد اختار الاب الترس من بين ثلاثة كهنة كان قد تم انتخابهم من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وارسلت أسماؤهم إلى روما لاختيار واحد منهم لهذه المهمة.

وشكر الاب الترس ثقة الكرسي الرسولي على اختياره ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ثقتهم في انتخابه لهذه المسؤولية الكنسية والوطنية. وجمعية المرسلين اللبنانيين التي رشحت عضويته لهذه الرسالة. والخوري الدكتور روفائيل زغيب الذي تولى إدارة الأعمال الإرسالية البابوية قبله على مدة السنوات العشر الأخيرة. وتعهد الاب الترس بتحقيق أهداف المؤسسات التابعة للأعمال الرسولية البابوية والمساهمة بتنشيط العمل الرسولي بين مختلف الكنائس في لبنان والتنسيق فيما بينها، واضعا نصب عينه تعاليم الرب يسوع المسيح والهامات الروح القدس كمصدر الهام أساسي لكل عمل رسولي.

اشارة الى أن الأعمال الإرسالية البابوية (بالفرنسية: Œuvres Pontificales Missionnaires، واختصارًا: OPM) هي مؤسسات كنسية تتبع مباشرةً الكرسي الرسولي، هدفها الأساسي دعم الرسالة التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في العالم، خاصةً في المناطق التي لم تتأسس فيها بعدُ كنائس محلية قوية.

الأعمال الإرسالية البابوية هي شبكة عالمية من المبادرات الرسولية التي تعمل تحت إشراف مجمع تبشير الشعوب (Dicastery for Evangelization) في الفاتيكان.

تُعتبر الوسيلة الرسمية التي من خلالها يعبّر الكاثوليك عن تضامنهم مع الكنائس الناشئة والمجتمعات المسيحية في أماكن التبشير.

من اهدافها، نشر الإيمان المسيحي في الشعوب التي لم تتعرّف بعد على الإنجيل. دعم التكوين الكهنوتي والإرسالي في البلدان الفقيرة.

تنمية روح الرسالة لدى جميع المؤمنين. تمويل المشاريع الراعوية والتعليمية والطبية في الأراضي الإرسالية.

ويتم الاحتفال بـ اليوم الإرسالي العالمي كل سنة في الأحد قبل الأخير من شهر أكتوبر، وهو مناسبة للصلاة والدعم المادي للرسالة العالمية.