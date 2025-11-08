إسرائيليان دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.. من هما؟ (الجديد)

A + A -

أفادت مصادر في الأمن العام اللبناني لـ "الجديد" ، بأن مواطنان إسرائيليان دخلا لبنان مؤخراً وقاما بجولة في بعض المناطق قبل أن يغادرا من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

المواطنان هما:

الكندي Avraham Dov Goldstein الملقب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ اسم Avigold (مواليد 1991، جواز كندي صالح حتى 2035).

الأميركي Berel Indig (مواليد 1994، جواز أميركي صالح حتى 2031).

دخل الاثنان لبنان بتاريخ 17 أيلول 2025 عبر مركز المصنع، وغادرا عبر مطار بيروت في 18 أيلول 2025 بعد الإقامة في إحدى فنادق العاصمة.

