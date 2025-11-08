living cost indicators
هل من منخفضات جوية في المدى القريب؟

8
NOVEMBER
2025
يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد الأحد، فيما لا منخفضات ممطرة قبل يوم ١٢ تشرين الثاني.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالا
-الحرارة : ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

 

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

الاحد : قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الاثنين : قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

(LBC)

{{article.title}}
