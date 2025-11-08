living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 8 تشرين الثاني 2025

8
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

كشفت مصادر فلسطينية عن انزعاج مصريّ من أداء رئيس السلطة الفلسطينية في ملف الحوار الفلسطيني الداخلي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية المعروف بـ “حوار القاهرة”. وقالت المصادر إن مساعي مصر تتركز على تسريع التوصل إلى حكومة موحّدة للضفة الغربية وقطاع غزة بقبول كل الفصائل وتحت خيمة السلطة وبتوقيع رئيسها محمود عباس ما يقطع الطريق على منح أي هيئة دولية سلطة الوصاية والانتداب في غزة ويتيح الاستفادة من اتفاق غزة والاهتمام الدولي باتفاق غزة لضمان إطار قانوني لحماية الضفة الغربية، بينما يبدو أداء السلطة محكوماً بحسابات عدم إغضاب الاحتلال حرصاً على حسابات ضيقة لبعض أجهزة السلطة وامتيازاتها من الأجهزة التابعة للاحتلال التي تحذر السلطة من الاستجابة لمساعي القيادة المصرية.

تقول مصادر على صلة وثيقة بملف التفاوض السوري الإسرائيلي إن الاعتبار العقاري الاستثماري هو أحد أسباب سعي المبعوث الأميركي توماس برّاك لجرّ لبنان إلى التفاوض إضافة لتسهيل التنازلات السورية الأمنية لـ”إسرائيل” كي لا يشكل بقاء لبنان خارج المفاوضات حجة على الحكومة السورية من شارعها واتهامها بالتفريط بحقوق سورية بذريعة استحالة الرفض بينما لبنان يقدّم مثالاً لإمكانية الرفض؛ وعن السبب العقاري الاستثماري تقول المصادر إن لبرّاك والمساهمين معه في شركة الاستثمار العقاري المسماة حرمون مصلحة بالإسراع في إنجاز الاتفاق، لكن مصلحتهم الأهم أن يكون لبنان ضمن الاتفاق حيث القيمة العقارية والاستثمارية للأسهم تتضاعف إذا كان لمشروع جبل الشيخ الدولي للتزلج نافذة بحرية مثل الناقورة وبينهما شريط آمن على التلال وفي الغابات على طول الحدود الجنوبيّة للبنان، حيث يفترض أن تُقام المنازل الذكية الفخمة بمقاييس الرفاهية العالية وتُعرض على كبار المستثمرين والمشاهير.

الجمهورية
استغربت جهات رسمية تعمُّد جهات مسؤولة في الدولة إجراء اتصالات مع عدد من الوزراء لمنعهم من المشاركة في لقاء حول مسألة حساسة تعني إحدى المناطق اللبنانية.

نُقِلَ عن مسؤول أمني عربي قوله لزوار لبنانيِّين: إنّ الوقت ينفد أمام لبنان، ثمة قرارات معيّنة اتخذتها الحكومة اللبنانية، ولا بُدّ لها أن تضعها موضع التنفيذ، فتأخيرها محفوف بعواقب أتمنّى ألّا تحصل.

تتداول أوساط سياسية بمعلومات ديبلوماسية، تفيد بأنّ زيارة أحد الموفدين البارزين إلى بيروت في الفترة الأخيرة أثارت امتعاضاً كبيراً جداً لدى جهات عربية معنية مباشرة بالوضع اللبناني.

اللواء
تمكنت دولة عربية اشتهرت بأدوار الوساطة من إيجاد تسوية لإطلاق سراح موقوف ليبي، عبر خطوتين متلازمتين على أن يكون للموقف تتمة في القضية المركزية المتعلقة بكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه.

تساءل مصدر لبناني ماذا يعني الكلام عن إبلاغ اليونيفيل وبعض أعضاء «الميكانيزم» بالغارات الإسرائيلية ما دام الأمر كان معلناً عبر كل وسائل الإعلام!

إهتمت دبلوماسية أميركية في زيارتها الأخيرة لبيروت بعقد لقاء مع وزيرة خدماتية، للاستفهام منها عن طريقة عملها في حصص المساعدات الممنوحة للمعوزين والجنوبيِّين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout