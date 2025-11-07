نقابة الصحافة اللبنانية تحدد شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية لمنع الانتحال والفوضى في الإعلام

A + A -

اعلنت ​نقابة الصحافة اللبنانية​ في بيان، "قرارها للمساهمة في استيعاب ​المطبوعات الالكترونية​ الاخبارية (المواقع الالكترونية) منعاً لانتحال الصفة والحدّ من الفوضى القائمة في مهمة الصحافة وتأكيداً لضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام والنظام الداخلي للنقابة" . وطالبت المطبوعة الالكترونية (الموقع الالكتروني) ب" التقدم بطلبها عبر نقابة الصحافة اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1- اسم مالك الموقع الالكتروني او المنصة الالكترونية (صورة عن هويته) مع حيازته على اجازة جامعية او ما يعادلها. 2- اسم المطبوعة وعلامة تجارية للموقع Logo. 3- مكان وعنوان مركز او مكتب الموقع – واضح وصريح. 4- أسماء من يعملون في الموقع. 5- اسم مدير مسؤول بتكليف من مالك الموقع على ان يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة. (مستند) 6- اسم مدير التحرير على أن يكون منتسباً للجدول النقابي للصحافة أو صاحب المطبوعة نفسه. (مستند) 7- لائحة واضحة باسم الموقع (Domaine) والـHosting وحسابات الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي. 8- اعتماد من 10 جرائد بالاستفادة من اخبار الموقع 9- كل المواقع التي لا تنتسب الى نقابة الصحافة وتحقق الشروط تعتبر غير شرعية. 10- يحدد يومي الاثنين والاربعاء بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة والنصف لاستقبال الطلبات. 11- رسم التسجيل 25 مليون ليرة لبنانية".