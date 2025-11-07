المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي عرضوا والصائغ لملف التعاقد وانعكاساته على الاستقرار الوظيفي

A + A -

التقى النائب سليم الصايغ وفدا من "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، برئاسة نسرين شاهين وفي حضور المستشارة الفخرية للرابطة هدى حاطوم، وأمينة سر الرابطة راغدة رضوان، ومسؤولة العلاقات العامة جوسلين حرب، وأمينة الشؤون الادارية سوسن مناصفي، في مكتبه في مقر الكتائب في بيروت.

وناقش المجتمعون ملف التعاقد وانعكاساته على الاستقرار الوظيفي للمعلمين وللمدرسة الرسمية معًا.

وعرضت شاهين لآليات الحل عبر التثبيت والتفرغ، وتم النقاش مع النائب الصايغ حول مضمون القانون وكيفية الحل الذي يضمن حقوق الأساتذة واستقرار المدرسة الرسمية... فأكد انه مع الحل العادل وسيكون متعاونا في هذا الصدد، ولذلك سوف يدرس القانون مع الافرقاء التربويين..

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مع المعنيين من رؤساء ونواب وفعاليات، حتى تشكيل مقاربة جامعة لحل منصف وعادل للمتعاقدين والمدرسة الرسمية في لبنان.