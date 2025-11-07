الهيئة الوطنية لشؤون المرأة نظمت لقاءَين تدريبيَين حول التحرش الجنسي في مكان العمل

A + A -

نظّمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وبتمويل من حكومة بريطانيا، لقاءَين تمحورا حول الدّورة التدريبيّة عن طريق التعلُّم الذّاتي عبر الإنترنت حول التحرش الجنسي في مكان العمل.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنّ "هذين اللّقاءين يأتيان في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة في لبنان (2022–2030)، وتنفيذًا لخطّة عمل الهيئة الوطنيّة، وضمن مشروع "تعزيز قدرات الآليّات الوطنيّة لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسَين ومناهضة العنف ضدّ النّساء والفتيات"، الّذي تنفّذه الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسّكان؛ وبدعم من وزارة الخارجيّة والتنمية البريطانيّة (FCDO)".

واستعرضت خلال اللقاءين، الخبيرة المحامية غادة جنبلاط القانون المتعلّق بتجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه، متطرّقةً إلى أسبابه الموجبة، أشكاله، تعريفه، والوسائل الّتي يمكن أن يُرتكب من خلالها.

كما عرضت محورَي الدّورة: الأوّل المخصّص لموظّفين/ات الشّركات الخاصّة، والمحور الثّاني المخصّص لمديري/ات وموظّفي/ات قسم الموارد البشريّة".

وشارك في اللّقاء الأوّل الّذي عُقد بالتعاون مع الشّبكة الوطنيّة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنيّة مي مخزومي وممثّلات وممثّلين من شركات في القطاع الخاص.

أمّا اللّقاء الثّاني فقد عُقد بالتعاون مع غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في بيروت وجبل لبنان، وشاركت فيه أمينة سرّ الهيئة نتالي زعرور، أمينة صندوق الهيئة لميا عسيران، وممثّلات وممثّلين من شركات في القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش بين المشاركات والمشاركين.