وزير الدفاع زار الرئيس العام للرهبانية المارونية في دير سيدة اللويزة

استقبل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد من قيادة الجيش ضم رئيس الأركان اللواء حسان عوده وعددا من كبار الضباط.

وحضر اللقاء الأباء المدبرون العامون جهاد يونس وجان مارون الهاشم وسمير غصوب.

وتحدث رزق عن “تقدير الرهبانية للدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في سبيل تعزيز السلم الأهلي وحماية أمن المواطنين”، مؤكدا “استعداد الرهبانية ودعمها لكل ما يؤمن للجيش وسائر القوى المسلحة العيش الكريم، رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلاد”.

وأكد “متانة العلاقة التي تربط الجيش ضباطا ورتباء وأفرادا بالرهبانية المارونية المريمية”.

من جهته، أكد منسى “محبته الخاصة والعلاقة التاريخية التي تربط بينه وبين الرهبانية المارونية المريمية”، مشيدا بـ”الجهود الكثيرة التي بذلتها الرهبانية، ولا تزال في خدمة الشعب اللبناني على مختلف فئاته”.

ونوه بـ”الدور الكبير الذي تلعبه من خلال المؤسسات والأديار التي تشرف عليها”، متمنيا “أن تبقى في عهد الأباتي رزق وفية لتاريخها العريق”، شاكرا ل”حفاوة الاستقبال”.