تقاطع بشارة الخوري باتّجاه البربير…تدابير سير في المحلّة بدءا من هذا اليوم!

7
NOVEMBER
2025
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال مدّ “قساطل مياه” في محلّة بشارة الخوري – شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس بشارة الخوري، باتّجاه البربير.

وأفادت بأن الأعمال ستبدأ اعتبارا من الساعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية الساعة 07،00 من صباح الغد. على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية الساعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025.


وأشارت الى أنه سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقص.

كما أفادت المديرية العامة بأنه اعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام – تقاطع جامع عبد النّاصر، على الشّكل التالي: على المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلى عين التينة، ولدى الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين التينة باتجاه البربير.

وذكرت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريق

