كيف علّق سلام على كتاب "الحزب"؟

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة قمة "لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وجود تقدّم في استقرار البلاد خلال المرحلة الماضية، مشددًا على "ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها" وأن "قرار الحرب والسلم استعادته الدولة اللبنانية".

ورأى أن التصعيد الإسرائيلي "خطير"، مع السعي للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات.



وفي الشق الاقتصادي، قال إن "اقتصاد البلاد يحتاج للسيولة ونعمل على إصلاح القطاع المصرفي"، لافتًا إلى تنشيط الإدارة عبر "تعيينات جديدة وشفافة مرتكزة على الكفاءة".

وأضاف: "لم نطلق وعودًا فارغة بل أقرنّاها بأفعال"، معلنًا فخره بـ"حكومة من نوع جديد" يسميها "حكومة الكفاءات الوطنية".