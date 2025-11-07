living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- تفخيخ انتخابي: هل بدأ مسار تأجيل الاستحقاق!

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

تؤشّر التسويات والمقايضات الحاصلة في مسألة اقتراع غير المقيمين إلى أن ثمة ما يُطبخ في أروقة السلطة، حكومةً ومجلساً نيابياً، سينتهي على الأرجح إلى تفخيخ المسار الانتخابي بما ينسف الانتخابات النيابية. يغذّي هذا التوجّه ما بات يحكى عن اقتراحات تتراوح بين التمديد سنتين، حتى لو أنكرت أو تنكّرت القوات اللبنانية، والتجديد لولاية كاملة.
لا ريب أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل المكرّر لتعليق المادة 112 من قانون الانتخاب مؤشر سياسي يثير المخاوف من أن ما يجري يهدف في جوهره إلى تمهيد الأرضية لتأجيل الانتخابات. وضعت خطوة الحكومة البلد في منطقة قانونية رمادية تسمح بفتح سجالات جديدة حول آليات الاقتراع وتوقيت الاستحقاق نفسه.
في الشكل، يُقدَّم القرار كإجراء إداري لمعالجة مسألة تصويت المغتربين، لكن في المضمون، يُقرأ كجزء من خطة تفخيخية تزيد التعقيدات تعقيداً، بما يتيح لبعض القوى كسب الوقت والتمهيد للتأجيل. فكل تأخير أو خلاف تقني حول كيفية اقتراع غير المقيمين يمكن أن يتحوّل إلى ذريعة جاهزة لتبرير تأجيل الانتخابات بحجة عدم جهوزية النصوص أو غياب التوافق السياسي.
ورغم أن الحكومة تحاول الظهور بمظهر الحريص على الاستحقاق، إلا أن خطوة من هذا النوع تكشف عن تداخل الحسابات السياسية بالطابع القانوني، وعن خشية فعلية من أن يكون المسار الراهن مقدمة لتجميد العملية الانتخابية برمّتها، سواء عبر تمديد ولاية المجلس الحالي أو عبر فرض أمر واقع يُرجئ الانتخابات إلى أجل غير محدّد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout