تساقط أمطار.. كيف سيكون طقس الـ weekend؟

7
NOVEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة،  ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا  يسيطر على لبنان  مع انخفاض بدرجات الحرارة  وفرص لهطول بعض الأمطار المتفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، يعود للاستقرار اعتبارا من يوم الاحد مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  
غائم جزئيا مع ضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.

السبت:  
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة،  ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية.

الأحد:  
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

الإثنين:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى من دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.                                 --الرياح السطحية: جنوبية غربية الى الى غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10و 30كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  26 درجة.
-الضغط الجوي:   764  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,02
-ساعة غروب الشمس: 16,41

