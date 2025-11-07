living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني على قانون الانتخاب لفتح الباب أمام غير المقيمين للمشاركة في الانتخابات النيابية كأنهم في لبنان أي أن تُقام لوائح شطب وصناديق اقتراع لكل الدوائر في كل مركز اقتراع في أيّ دولة يتواجد فيها المغتربون يعني حكما تأجيل الانتخابات لمدة سنة على الأقل ولا يكفي تمديد مهلة التسجيل في الاغتراب إلى نهاية العام لأنه إذا تمّ إقرار التعديل الأسبوع المقبل في مجلس النواب فلن يصير القانون نافذاً قبل مرور ثلاثة شهور ونصف هي خمسة عشر يوماً مهلة تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ومهلة شهرين لمقرّر المجلس حول الطعن ومهلة شهر للمجلس الدستوري لإصدار القرار، ما يعني أن القانون لن يصبح نافذاً قبل أول شباط من العام المقبل بحيث يصبح مستحيلاً السير بالمهل المتناسبة مع موعد إجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين، متوقعاً البحث بتمديد ولاية المجلس لسنة كاملة على أن يتمّ خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

 

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن عدم تصويت الصين على قرار رفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته وعدم تصويتها ضد القرار هو رسالة للرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته للإسراع بإنجاز اتفاق مع الصين يشبه الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فرنسا وروسيا ودول أخرى من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن ما ضمن تصويتهم مع القرار، بحيث حصلت فرنسا وروسيا على التزام حكومة الشرع بملاحقة الجماعات الإرهابية التي تحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الروسية والتي تعمل في الأراضي السورية والمقصود الشيشان والفرنسيين بينما تنتظر الصين اتفاقاً مشابهاً يطال ملاحقة وحظر الجيش التركستاني والإيغور وتسليم قادتهم للصين.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يتساءل مرجع لبناني معني في مجالس خاصة عن فعالية المشاركة الفرنسية في لجنة الميكانيزم، ويرى أنها بحكم غير الموجودة!

 

غمز
غمز مرجع كبير من مواقف وتصرفات الكثير من القوى السياسية التي تتجه برأيه للشعبوية وتحصيل مكاسب حزبية على حساب استقرار البلاد.

 

همس
تنهمك دوائر القصر الجمهوري ليل نهار بالتحضير لزيارة البابا لاوون الى بيروت، وتشمل التحضيرات كل نواحي الزيارة من الوصول الى الانتقال ومواعيد الجولات واللقاءات كما أعدتها السفارة البابوية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout