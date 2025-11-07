أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني على قانون الانتخاب لفتح الباب أمام غير المقيمين للمشاركة في الانتخابات النيابية كأنهم في لبنان أي أن تُقام لوائح شطب وصناديق اقتراع لكل الدوائر في كل مركز اقتراع في أيّ دولة يتواجد فيها المغتربون يعني حكما تأجيل الانتخابات لمدة سنة على الأقل ولا يكفي تمديد مهلة التسجيل في الاغتراب إلى نهاية العام لأنه إذا تمّ إقرار التعديل الأسبوع المقبل في مجلس النواب فلن يصير القانون نافذاً قبل مرور ثلاثة شهور ونصف هي خمسة عشر يوماً مهلة تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ومهلة شهرين لمقرّر المجلس حول الطعن ومهلة شهر للمجلس الدستوري لإصدار القرار، ما يعني أن القانون لن يصبح نافذاً قبل أول شباط من العام المقبل بحيث يصبح مستحيلاً السير بالمهل المتناسبة مع موعد إجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين، متوقعاً البحث بتمديد ولاية المجلس لسنة كاملة على أن يتمّ خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن عدم تصويت الصين على قرار رفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته وعدم تصويتها ضد القرار هو رسالة للرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته للإسراع بإنجاز اتفاق مع الصين يشبه الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فرنسا وروسيا ودول أخرى من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن ما ضمن تصويتهم مع القرار، بحيث حصلت فرنسا وروسيا على التزام حكومة الشرع بملاحقة الجماعات الإرهابية التي تحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الروسية والتي تعمل في الأراضي السورية والمقصود الشيشان والفرنسيين بينما تنتظر الصين اتفاقاً مشابهاً يطال ملاحقة وحظر الجيش التركستاني والإيغور وتسليم قادتهم للصين.

لغز

يتساءل مرجع لبناني معني في مجالس خاصة عن فعالية المشاركة الفرنسية في لجنة الميكانيزم، ويرى أنها بحكم غير الموجودة!

غمز

غمز مرجع كبير من مواقف وتصرفات الكثير من القوى السياسية التي تتجه برأيه للشعبوية وتحصيل مكاسب حزبية على حساب استقرار البلاد.

همس

تنهمك دوائر القصر الجمهوري ليل نهار بالتحضير لزيارة البابا لاوون الى بيروت، وتشمل التحضيرات كل نواحي الزيارة من الوصول الى الانتقال ومواعيد الجولات واللقاءات كما أعدتها السفارة البابوية.