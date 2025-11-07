عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار:"تحمية" إسرائيلية خطيرة بعد تهديد "الحزب" الانقلابي... مجلس الوزراء ينتصر للمغتربين في الانتخاب الكامل

عون: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية...

الأخبار: إعادة قانون الإنتخاب إلى بري مجددًا

الرقض على حافة الهاوية

الديار: غارات لفرض النموذج السوري... وعون: الرسالة وصلت

قائد الجيش يقترح تجميد خطة «حصر السلاح»

كتاب حزب الله المفتوح: تثبيت الخيارات ولا تصعيد



البناء: عدوان واسع على الجنوب مع انعقاد الحكومة «المتمسكة بالتفاوض وحصر السلاح» | حزب الله: لا جدوى التفاوض… وعون: كلما انفتحنا على التفاوض توسّع العدوان | هيكل: استحالة مهل حصر السلاح في ظل العدوان… والحكومة لتأجيل الانتخابات؟



اللواء: ضربات الإحتلال تذكِّر بالحرب.. ولبنان الرسمي يتجاوز كتاب حزب الله

مجلس الوزراء يعلِّق العمل بالمادة 112 وسط اعتراض شيعي.. وواشنطن للحدِّ من «اقتصاد الكاش»

الجمهورية: المعركة الإنتخابية إلى ساحة النجمة

إسرائيل تريد على التفاوض بالنار

l'orient le jour: Désarmement du Hezbollah : pourquoi Haykal a agité le spectre d'une « suspension du plan » de l'armée

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: سعي رئاسي لتفادي أزمة بشأن تعديل قانون الانتخابات النافذ

الشرق الأوسط السعودية: خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

أنفاق رفح ثمن محتمل لإجلاء مسلحي «حماس»... والحركة تُطلع تركيا على الانتهاكات الإسرائيلية