مرقص: مجلس الوزراء سيحيل على مجلس النواب قانونا معجلا مكررا يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128

اشار وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، الى ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضح ان طرح خيار التفاوض يرتكز الى القناعة بضرورة اعادة الاستقرار الى الجنوب، وأن خيار الحرب لن يؤدي الى نتيجة. وشدد رئيس الجمهورية على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق، وعلى رأسها استمرار الاحتلال".

كما أكد مجلس الوزراء، بحسب مرقص، "استمرار العمل دبلوماسيًا وسياسيًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية".

وقال: "ان مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون معجل مكرر سيحيله على مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغائها بشكل كامل".

واعلن ان "مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار. واعلن تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة".

واشار مرقص الى ان "رئيس الجمهورية اثار موضوع مغارة جعيتا، وقد شرحت وزير السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا".