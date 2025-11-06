living cost indicators
أول تعليق ل " الحزب " على ما يجري اليوم!

6
NOVEMBER
2025
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، في حديث إلى قناة الميادين، أنّ العدو الإسرائيلي استهدف منازل سكنية مدنية، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي التي ترسم كل السيناريوهات والمخططات التي ينفذها الإسرائيلي.

 وقال عز الدين إنّ التصعيد الكبير الذي حصل اليوم هو برسم الدولة اللبنانية والعهد والحكومة مجتمعة، داعيًا إلى أن يتماسك الداخل اللبناني وأن يكون هناك موقف شجاع وقوي واتخاذ خيارات تردع العدو.

 وأضاف أنّ الإسرائيلي لا يفرّق بين لبناني وآخر، وأنّ الاستهداف الإسرائيلي موجّه إلى كل لبنان وإلى قدراته، لأن مشروعه توسّعي بطبيعته.

 وشدّد عز الدين على أنّه من حقّ لبنان المطلق أن يدافع عن شعبه ووطنه وسيادته، وهذا حق لا يحتاج إلى إذن من أحد.

{{article.title}}
