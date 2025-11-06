إنذار عاجل وجديد إلى سكان جنوب لبنان

A + A -

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي ان "الجيش الاسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وقال "نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر والبقاء في منطقة المبنى المحدد يعرضكم للخطر."