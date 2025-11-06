أدرعي يوجه إنذاراً إلى أهالي هذه المناطق الجنوبية

A + A -

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.

وأعلن أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في أنحاء جنوب لبنان.

وأعتبر أنّ ذلك للتعامل مع "المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن:

الطيبة

طير دبا

وقال: "أنتمموجودونقربمبانييستخدمهاحزباللهومنأجلسلامتكمأنتممضطرونلإخلائهافورًاوالابتعادعنهالمسافةلاتقلعن500متر".