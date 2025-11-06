قسطنطين: هذه هي القطبة المخفية في ملف قانون الإنتخابات!

living cost indicators
أكد المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين أن كل من يسعى لتخريب الحق الدستوري للشعب اللبناني في إنتاج السلطة عبر مجلس النواب يرتكب جرماً، مشدداً على إجراء الإنتخابات في موعدها.

وقال قسطنطين في مقابلة على "الجديد" مع الزميلة سمر بو خليل: "المستغرب أن هذه السلطة التي تتخبط وتراوح مكانها وضعت خلافها على شكل اقتراحات، لتعديل قانون نافذ من دون أن يضعوا هذا القانون على الطاولة". وأوضح قسطنطين أنَّ هناك قانوناً نافذاً يجب تطبيقه وتم انتهاكه قبل أربعة أعوام عندما أسقطوا حق المنتشرين"، مبدياً تخوفه من "وجود قطبة مخفية تتمثل في وضع الخلافات على مجلس الوزراء ل"تطيير" الإنتخابات".

وشدد قسطنطين على أن التيار الوطني الحر متمسك بالإنتخابات في موعدها، في وقت أن الرغبات المتقاطعة لدى أفرقاء السلطة ولحساباتهم تريد تأجيل الإنتخابات. وقال إنهم قد يجدون نائباً "انتحارياً" لتقديم اقتراح التمديد للمجلس"، مشيراً إلى أن السؤال هو حول من يتحمل مسؤولية "ذبح" القانون الحالي في مجلس الوزراء، من بين أفرقاء الزواج بالإكراه في السلطة.

وفي ملف كتاب حزب الله الذي أصدره حول التفاوض والسلاح، رأى قسطنطين أنه "خطير"، لافتاً إلى أنه صدر قبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء. وأوضح أن مكونات الحكومة حاولت شراء الوقت، في وقت بدأت ساعة الحقيقة تدق في ظل الضغط الدولي لمسألة حسم ملف السلاح، بعدما فشلت السلطة في تقديم ورقة لبنانية صافية.

