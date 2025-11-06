لبنان على موعد مع الأمطار والرياح والرعد!

الطقس المتوقع في

:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، واحتمال تشكل خلايا رعدية شمالا .

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، مع رياح ناشطة جنوبا.