ندوةٍ لجمعية سطوح بيروت حول “كيفية الحماية من مخاطر وإغراءات الإنترنت”

دعت جمعية سطوح بيروت شُبّانًا وشابّاتٍ من مدارس القلبين الأقدسين المروج، بكفيا، والشوير، وعين الخروبة، تتراوح أعمارهم ما بين الـ ١٤ والـ ١٧ سنة، إلى ندوةٍ حول “كيفية الحماية من مخاطر وإغراءات الإنترنت” في مشروعها الجديد “نساء الشمس” في منطقة الشوير.



بدايةً، رحّبت رئيسة الجمعية الإعلاميّة داليا داغر بالطلّاب والأساتذة وعرّفتهم على خدمات المركز، ومن ثمّ أعطى الضابط والمحقّق في الجرائم المعلوماتيّة والمتخصّص في الـ Cyber Security الرائد المهندس إلياس داغر أمثلةً حيّةً لحالات شُبّانٍ وشابّاتٍ تعرّضوا لإغراءاتٍ مختلفة، من تشجيعٍ على الانتحار إلى تحرّشٍ جنسيٍّ إلى ابتزازٍ ماليٍّ، أسفرت عن أذًى نفسيٍّ وجسديٍّ ومعنويٍّ، وعرض سُبُل الحماية من خلال تقديم نصائح، وكيفيّة التبليغ على الرقم “١١٢” ومن خلال طُرُقٍ أُخرى مثل الواتساب ووسائل التواصل التابعة لمكتب جرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن الداخلي.



ومن ثمّ كان للأخصائيّة في علم النفس والمعالجة النفسيّة شارلوت الخليل حوارٌ توجيهيٌّ مع الطلّاب حول ما يمكن أن يتعرّضوا له نفسيًّا ومعنويًّا وعن كيفيّة المعالجة، وقسّمت خليل الطلّاب إلى مجموعاتٍ تخلّلها ورشاتُ عملٍ وتبادلٌ للآراء، أوضحت من خلالها أهميّة التبليغ في حال تعرّضهم للتنمّر أو لأيٍّ من مخاطر الإنترنت وعدم التردّد بالتحدّث مع أصحاب الاختصاص.



تأتي هذه المحاضرة في إطار الدورات التوعويّة التي تنظّمها جمعية سطوح بيروت للإضاءة على الخدمات التي يمكن تأمينها في مشروعها الجديد “Femmes du Soleil”