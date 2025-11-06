living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هذه هي أبعاد تقرير الجيش اليوم!

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي المترافق مع تهديدات بشبه يومية بتوسيع رقعة عملياته، يواصل الجيش تنفيذ خطته الميدانية لحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ضمن المرحلة الأولى من برنامج وطني واسع يشمل لاحقاً مختلف المناطق اللبنانية. ومع دخول الخطة شهرها الثاني، يستعدّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل لتقديم تقريره الثاني اليوم إلى الحكومة، موضحاً نسب الإنجاز التي تجاوزت 90 في المئة رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وبحسب المعلومات، قُسِّم القطاع الجنوبي إلى ثلاثة محاور وهي كما بات معلوما شرقي يمتد حتى مرجعيون، ومركزي يضم بنت جبيل وقراها، وغربي يصل إلى الناقورة. وقد أنشأ الجيش أكثر من مئة نقطة مراقبة، في وقت يواجه صعوبات ميدانية مرتبطة بالاحتلال وعمليات القصف اليومي. وتشير المعلومات إلى أنّ فرق الهندسة، بمساعدة وحدات من "اليونيفيل"، تعمل على إزالة الألغام وتفكيك المخازن والأنفاق المكتشفة في عدد من القرى الحدودية.

ويتحدث العماد هيكل وفق التقرير عن التعاون مع لجنة الميكانيزم إضافة إلى مطالبة الجيش بتفعيل دورها في الحد من الانتهاكات الجوية والبرية الإسرائيلية. كما يخطط الجيش لإقامة أبراج مراقبة مزودة بأنظمة استشعار حديثة لضبط أي خرق محتمل بدعم اوروبي.

على الصعيد السياسي، من المتوقع أن تثير الجلسة الحكومية نقاشاً حول دور الجيش وحدود مسؤوليته في الجنوب، بين من يرى وجوب تسريع نزع السلاح، ومن يعتبر أنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتستمر بالاعتداء. ومع اقتراب نهاية المرحلة الحالية، يبقى مصير الخطة مرتبطاً بمدى التزام الاحتلال بالانسحاب ووقف التصعيد، فيما يواصل الجيش عمله بثبات وسط ظروف ميدانية معقدة وضغوط سياسية متزايدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout