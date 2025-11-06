Bassil denuncia el acuerdo para suprimir el derecho al voto de los expatriados: lo que está ocurriendo es un delito y una traición. ¡Los miembros del Gobierno están enfrentados en la forma, pero de acuerdo en el fondo!

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, afirmó en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo Político del Movimiento que la connivencia para suprimir el derecho al voto en el extranjero de los expatriados es “un escándalo, un delito y una traición”,

y subrayó que “se está preparando un acuerdo para suprimirlo y es nuestro deber alertar a los expatriados e intentar impedir dicho acuerdo, por lo que lo denunciamos para disuadir a sus responsables de seguir adelante con él”.

Bassil dijo: “Me dirijo hoy a los libaneses residentes en el extranjero porque temo que se elimine su derecho a votar desde el extranjero, lo cual es un logro estratégico para la patria: para todos los libaneses, porque los residentes en el extranjero son más de la mitad de Líbano, y para todos los cristianos, porque es una parte esencial del proceso de corrección de su representación”.

Bassil señaló que “la corrección de la ley electoral ha logrado corregir la representación de los cristianos” y reiteró que el Movimiento Patriótico Libre presentó “una propuesta que ofrece a los libaneses dispersos una opción adicional en cuanto a la elección de si quieren votar desde el extranjero a los diputados de la diáspora o desde el extranjero a los diputados del interior, mediante una coordinación previa en dos urnas”. Señaló que “los bloques parlamentarios musulmanes no se mostraron muy entusiasmados con esta cuestión, pero la aceptaron debido a las circunstancias, mientras que todos los bloques cristianos y sus partidos se sumaron a esta lucha para lograr este derecho electoral y, por supuesto, tuvieron una contribución y una participación positivas y se mostraron entusiasmadas, incluso superándonos en la consecución de este logro nacional cristiano”.

En cuanto a la responsabilidad de las Fuerzas Libanesas en la supresión del derecho de los expatriados, Bassil recordó que “las grabaciones de audio y vídeo de varios diputados de entonces, en particular del diputado George Adwan, representante del Partido de las Fuerzas Libanesas, siguen existiendo y deben escucharse para desenmascarar la gran mentira que dijo el líder de las Fuerzas, según la cual ellos no estaban de acuerdo con la ley y yo se la impuse”.

Añadió: “En 1990 aceptaron el acuerdo de Taif y luego se rebelaron contra él desde dentro para derrocar a Michel Aoun, y luego, en el acuerdo de Maarab, se rebelaron contra él para frustrarlo, y hoy se repite la escena: una historia de rebeliones internas y de eliminación de los derechos, las competencias y los logros cristianos, tal y como ocurrió con la ley ortodoxa y su eliminación”.

En cuanto a la postura del dúo chií, Bassil opinó que “el dúo no quiere eliminar a los diputados de la diáspora para mitigar el daño que le supone el voto en el extranjero en su contra”, y aclaró: “Pero lo que es seguro es que no les importa, sino que prefieren eliminar el voto de los expatriados porque consideran que no les beneficia en absoluto debido a sus circunstancias políticas en el extranjero”.

Y continuó: “En cuanto a nosotros, en la corriente, consideramos que se trata de un logro histórico que no debe perderse, ni en beneficio de los expatriados, ni de los cristianos, ni de todos los libaneses, y que no debería bastar con seis diputados, sino que deberían aumentarse a 12 y 18, y así es como queríamos y luchábamos cuando se llevó a cabo la votación de los seis diputados y todos descubrieron su importancia y su gran beneficio para los expatriados y para el Líbano, especialmente porque la ley no impide a los expatriados votar en el país si así lo desean”.

Bassil dijo: “Este año, una vez más, debido a sus pequeños intereses electorales, quieren eliminar a los seis diputados en el extranjero, solo para ganar diputados adicionales en el interior, y para lograrlo boicotean las sesiones legislativas del Parlamento, ellos que antes insultaban y criticaban cualquier boicot al Parlamento y lanzaban campañas diciendo que era inconstitucional”.

Bassil señaló que el acuerdo sobre los derechos de los expatriados “conviene a ambas partes, por un lado, a la pareja chií y a quienes les apoyan, que se deshacen del voto de los expatriados en el extranjero, y, por otro lado, a algunos bloques cristianos cuyo único interés es ganar las elecciones y que creen que de esta manera pueden ganar gracias a su capacidad financiera y a las promesas que han obtenido del extranjero de financiación para traer a un mayor número de simpatizantes del extranjero para que voten por ellos desde dentro, por lo que han pedido a los expatriados que se preparen para venir “en avión” al Líbano”.

Y añadió: “En cuanto al equipo que se enfrenta a estas coaliciones, no le importa, sino que prefiere que perdamos por completo, como hizo en 2022 al eliminar a los seis diputados con el fin de perjudicarnos, aunque esto también le perjudicara a él. Y esta es la “conspiración” contra nosotros que se repite desde el 13 de octubre de 1990 hasta la alianza cuatripartita-hexapartita en 2005, pasando por el 17 de octubre de 2019 para derrocar el pacto y el acuerdo de Maarab, Tayouneh y otros, hasta llegar a lo que está sucediendo ahora”.

Y afirmó: “Para no perder los logros de los diputados de la diáspora, hemos presentado recientemente una propuesta para darles una opción adicional, que es elegir si votan desde el extranjero a los diputados del diáspora o si compiten desde el extranjero con los diputados del interior sin venir a Líbano”.

Propuso que “se asignen dos urnas a los residentes en el extranjero mediante registro previo, y no mediante la propuesta que hemos oído de que se elimine posteriormente la urna que contenga un número menor de votos”, y añadió que “se debe conceder a los residentes en el interior el mismo derecho a dos fondos para garantizar la igualdad entre los libaneses y no impugnar la ley ante el Consejo Constitucional”.

Bassil afirmó: “Tengo una vieja sospecha de las consecuencias de que esto ocurra, porque conozco las intenciones ocultas, pero lo que ha reforzado mi certeza es lo que ocurrió en el Parlamento el pasado martes, cuando se anuló el quórum de la última sesión legislativa con la aceptación o la connivencia de los dos bandos enfrentados, ya que el quórum se podía haber asegurado fácilmente”.

Y añadió: “Lo que está ocurriendo ahora en el Gobierno, en el que están representados todos los bloques parlamentarios excepto nosotros, es lo que conviene a la mayoría de estos bloques en el Parlamento, y libera al Gobierno de la carga que suponen las elecciones y la distribución. Pero no aceptaremos que se suprima este derecho, porque afecta al núcleo de la representación nacional y cristiana al mismo tiempo”.

Bassil explicó: “Decidieron aprobar la derogación del artículo 112 en lugar de dar las dos opciones a los dispersos, y formaron una comisión para presentar una sola ley, y aquí el temor es que aprueben no solo la derogación del artículo 112, sino la derogación de todo el capítulo de la dispersión de la ley y, por supuesto, la derogación de la tarjeta magnética, y por lo tanto la derogación de los dos logros más importantes de la ley electoral, uno de ellos reformista y el otro estructural”. .

Y añadió: “Tengo este temor desde hace tiempo, pero he decidido hablar hoy para intentar impedir que esto ocurra, ya sea en el Gobierno el próximo jueves o en el Parlamento más adelante, denunciando a quienes lo están haciendo y revelando la verdad ante los dispersos, para que sepan que todo lo que se dice sobre sus derechos es mentira y que se está traficando con sus votos”.

Bassil afirmó que “hemos logrado conceder a los expatriados sus derechos en tres fases, de acuerdo con la ley que conseguimos aprobar en 2017”. Explicó: “La primera fase comenzó con la concesión de su derecho al voto en la primera vuelta de 2018, lo que ocurrió por primera vez en la historia del Líbano. En la segunda etapa, se les concedió el derecho a la representación directa en la segunda vuelta a través de seis diputados asignados a ellos en la circunscripción 16 si deseaban votar en el extranjero, o a un diputado de los 128 de las 15 circunscripciones existentes dentro del Líbano si deseaban votar desde dentro. La tercera etapa consiste en su derecho a presentarse como candidatos en el extranjero a escaños asignados para representarlos en los seis continentes del mundo”.

Consideró que “esto supone un gran beneficio para el Líbano, especialmente porque tiene la mayor proporción de personas dispersas en relación con los responsables”.

Bassil abordó la importancia de que la dispersión cuente con diputados, señalando que “estos diputados pueden legislar en favor de la diáspora y garantizar sus intereses, dada su proximidad geográfica y humana, y crear una dinámica de votación en el extranjero y aumentar la tasa de participación, que no ha superado el 10 % del número de miembros de la diáspora”, y que “lo más importante es representar a todos los tipos de miembros de la diáspora en función de la distancia geográfica”. Bassil se preguntó: “¿No tienen derecho los millones de expatriados en el mundo a estar representados por seis diputados de un total de 128, es decir, el 4,5 % del número de diputados, sobre todo teniendo en cuenta que el Líbano encabeza la lista de países con más expatriados en el extranjero que residentes?”.

Y añadió: “Quien desconozca esta realidad del Líbano y no sepa que hay más de quince países en el mundo que tienen diputados para los expatriados no está cualificado para hablar de la cuestión de los expatriados ni para defenderlos, especialmente si está “conspirando” para privarlos de su derecho al voto, a la representación directa y a presentarse como candidatos. Además de carecer de conocimiento y “comprensión”, es un “traidor” a los expatriados y a sus derechos”.

Bassil afirmó: “El Gobierno alega que no puede aplicar el capítulo sobre la diáspora de la ley, cuando la ley le permite aplicar precisamente este capítulo, mediante una decisión de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores que establece los detalles de la aplicación de esta ley”. Recordó que “los ministros y el Gobierno disponen de un informe detallado de diez capítulos, firmado por 16 directores y asesores de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior, que les indica cómo aplicarlo tal y como establece la ley”, y añadió: “Pero en lugar de aprobarlo, decidieron presentar proyectos de ley al Gobierno para eliminar la tarjeta magnética en lugar de aprobarla o, al menos, aprobar el megacentro”.

Bassil se dirigió a los expatriados diciendo: “Están conspirando contra ustedes para suprimir su derecho y les dicen que vayan todos al Líbano si quieren votar”. Y añadió: “Esto nos duele y lo consideramos una pérdida estratégica irreparable. Hemos luchado durante años para conseguirlo y ahora estamos a punto de perder vuestro derecho a votar desde el extranjero, vuestro derecho a la representación directa y vuestro derecho a presentaros como candidatos desde el extranjero”.

Y dijo: “Consciente o inconscientemente, debido a vuestro silencio o a que os habéis dejado llevar por una gran campaña de desinformación mediática, os han hecho creer que os aislamos, que os aislamos de vuestra patria, cuando en realidad os ofrecemos todas las opciones posibles para que votéis desde el extranjero o desde dentro del país, y para que votéis a vuestro representante en el extranjero o a vuestro representante dentro del país”.

Y subrayó: “Esto es exactamente como la ley ortodoxa: si la perdemos, no podremos recuperarla. Y aquí responsabilizo a todos, tanto histórica como moralmente, y enviaremos memorandos sobre este tema a todos los interesados, especialmente a los líderes de las iglesias cristianas, porque ellos son los que se quejan del desequilibrio demográfico, y aquí les digo que están perdiendo el mayor equilibrio demográfico del Líbano”. .

Y continuó: “Al igual que guardaron silencio sobre la recuperación de la nacionalidad y no alzaron la voz para que se aplicara la ley, hoy guardan silencio sobre el delito de suprimir el voto de los expatriados y asumirán la responsabilidad”.

Bassil afirmó que los miembros de este Gobierno están enfrentados en apariencia, pero se entienden en profundidad en cuanto a la distribución de los nombramientos y las cuotas posibles, y que se enemistan con palabras, pero se entienden en cuanto al beneficio popular y electoral; por lo tanto, no se puede confiar en que vayan a defender los intereses de los expatriados. Y advirtió: “Estamos a dos semanas de que finalice el registro de los expatriados y el Gobierno sigue negándose a aplicar la ley y dando largas para llegar a una situación de hecho en la que se anule el derecho de voto de los expatriados y se consagre esta cuestión en el Parlamento”.

En cuanto al tema del Gobierno y su incapacidad para abordar los asuntos planteados, Bassil afirmó: “Es una autoridad totalmente incapaz, no tiene un plan para la electricidad, ni para el agua, ni para los residuos, ni para poner fin al despilfarro, la corrupción y el soborno crecientes, ni nada”. Añadió: “Lo más importante es que el objetivo por el que se creó esta autoridad y este Gobierno es la cuestión de las armas, pero no se ha presentado ningún plan para lograr su exclusividad, y se prometió un plan de defensa nacional que aún no se ha presentado”.

Afirmó que “todo lo que hace el Gobierno y el poder es esperar lo que le llega del exterior y, en lugar de poner un papel libanés sobre la mesa, le llega un papel estadounidense, en lugar de llevar a cabo una iniciativa libanesa nacional para la exclusividad de las armas, espera una iniciativa egipcia y, en lugar de lograr una paz interna real, espera la guerra para mejorar sus condiciones de negociación”.

Y continuó: “Hablan de la soberanía y del papel del ejército en la defensa del Líbano, y cuando se le da al ejército la orden de defender el Líbano, atacan al ejército y a quien le dio la orden, acusándolo de involucrar al ejército en lo que no le incumbe”, y se preguntó: “¿Qué otra cosa hace el ejército sino defender el Líbano?”.

Y afirmó: “No queremos atacar a nadie ni queremos la guerra con nadie, queremos la paz, pero si hay alguien que quiere ocuparnos y matarnos, ¿qué hacemos? ¿Le damos nuestra tierra y nuestra decisión y nos llamamos soberanos?”.

Bassil concluyó diciendo: “Un representante de alto rango por aquí, un comisionado de alto rango por allá, extranjeros y árabes, instrucciones y “amenazas”, acusaciones de fracaso, incompetencia y negligencia, y nadie se mueve, habla o siquiera siente nada, solo sumisión, humillación y servilismo. El Movimiento Patriótico Libre sigue siendo nacional, libre e independiente”.