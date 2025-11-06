أسرار الصحف ليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مسؤول بارز إن موضوع التفاوض مع الاحتلال بالنسبة للبنان رغم كل النقاش الدائر حوله والضغوط الأميركية لفرض صيغة معينة له ليس مرفوضاً من حيث المبدأ، لكنه يبقى غير مطروح عملياً على الطاولة اللبنانية طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة اولاً، وطالما أن الجانب الأميركي لم يقدم للبنان خريطة طريق صالحة للنقاش بين اللبنانيين حول مؤدّى التفاوض والنتيجة التي يحققها من مطالب لبنان السيادية، طالما أن الاحتلال يكرّر يومياً أن لا نية لديه للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي يحتلها. والسؤال المتكرر هو ما هي الضمانات إذا ذهب لبنان لأي شكل من التفاوض أن لا يحصل معه ما يحصل مع سورية حيث التفاوض مباشر وعلى مستوى وزاري والاعتداءات مستمرة والانسحاب غير وارد، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون ويتحدثون عن جبل الشيخ والبقاء فيه الى ما لا نهاية عدا عن الجولان الذي قاموا بضمه إلى الكيان وباركت لهم اميركا ذلك؟

كواليس

علّق مسؤول سياسي على تكرار رئيس حزب القوات اللبنانية الحديث عن عدم التزام لبنان تطبيق واجباته وفق اتفاق وقف إطلاق النار بالقول إن نزع سلاح المقاومة شمال الليطاني جزء من موجبات لبنان، فقال المسؤول أما أن هذا جهل أو تجاهل، لأن اتفاق وقف إطلاق النار كما القرار 1701 كما خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلها جميعها اتفاق الطائف تنص على إنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة وقبلت بها قوى المقاومة، لأنها تضع تسلسلاً يجب المرور فيه أو تلازماً يجب أن يُراعى بحيث لا يمكن فصل مسار السلاح عن مسار الاحتلال وإنهاء الاعتداء على السيادة اللبنانية، وجاء اتفاق وقف إطلاق النار يستثني منطقة جنوب الليطاني فقط من هذا التسلسل وهذا التلازم وبعدما كان القرار 1701 يضع انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني لاحقاً للانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق جاء الاتفاق ليضع انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني قبل الانسحاب الإسرائيلي كترجمة لتولي الدولة شأن الحرب والسلم والتفاوض والدفع للمرة الأولى بدلاً من المقاومة وقد نفذت المقاومة المطلوب منها بشهادة الجيش والحكومة والرئاسات ولجنة مراقبة وقف النار وفق بياناتها التي تلت الاتفاق بانتظار أن ينفذ الاحتلال ما عليه من انسحاب وإنهاء الاعتداءات وتفتح الدولة اللبنانية مع المقاومة باب مرحلة ثانية ليست الآن على الطاولة.



اللواء: أسرار

لغز

تمديد التسجيل للمغتربين يشكل مخرجاً لضمان تصويت عدد لا بأس به للأحزاب المسيحية بشكل خاص، يزيد عن النسب التي حصلت في الانتخابات السابقة.

غمز

يشتد الضغط على العملات خارج منظومة الدولار، سواءٌ اليورو أو غيره بعد الاتفاق بين واشنطن وبكين..

همس

تزايدت مطالبة الدول الأوروبية القيادة الجديدة في سوريا بمفاوضات لإعادة النازحين السوريين..