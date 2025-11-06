living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025

6
NOVEMBER
2025
النهار: عاصفة متدحرجة للتهديدات بعملية واسعة... استحقاقان حاسمان أمام مجلس الوزراء اليوم

 

 

 

 

الأخبار:عون يرشّح بول سالم للتفاوض مع إسرائيل
مجرم الحرب بلير إلى بيروت!
باسيل: لا تفاوض بتسليم مسبق للعدوّ
سلاح المقاومة ورقة ثمينة ونزعه لا يكون بلا مقابل
لا مانع من التحالف مع حزب الله في الانتخابات
إسرائيل و"تفاحة" نيويورك... نقطة تحوّل

 

 

 

 

الديار: ترامب يفرض «تهدئة مؤقتة» وصيغة مصرية قبل نهاية الشهر
لا صفقة على حساب حزب الله وعون يسعى لمنع المواجهة المفتوحة

 

 

 


اللواء: التفاوض يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي.. ورفض لبناني للاتصال المباشر
تفاهم بين برِّي وسلام حول أولوية الإعمار.. وبكركي تشجب الاغتيالات الإسرائيلية جنوباً

 

 

 

 

البناء: ممداني يهزم حزبي الأغنياء بالفقراء: نيويورك تحتفل ومأتم في واشنطن وتل أبيب | بيضون وحمود فوزان لبنانيان في ميشغن… وخسائر بالجملة لترامب مع الإغلاق | قانون الانتخابات في عنق الزجاجة الحكومي ومساعٍ لتوافق رئاسي على تسوية

 

 

 

 

l'orient le jour: La montée du « mamdanisme » à New York redéfinit la politique américaine

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية يطلب مساعدة أصدقاء لبنان لتطبيق وقف النار .. والتقرير الثاني لـ «حصرية السلاح» على طاولة الحكومة اليوم
ترقُّب لجواب إسرائيل حول المفاوضات واتصالات بشأن «الصيغة والسقوف»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: سجن إسرائيل الرهيب... شهادات ناجين من «مقبرة الأحياء»
أسيران سابقان يرويان لـ«الشرق الأوسط» وقائع تعذيب «يُفقِد العقول»

{{article.title}}
