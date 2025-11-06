A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-



أمهلت الولايات المتحدة، الجيش اللبناني، شهراً واحداً لتنفيذ حصر السلاح، محذرة من جولة جديدة من الحرب تنفذها إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الموفد الأميركي توماس برّاك، قوله إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)».

وتابعت المصادر أن براك أوضح أنه «في حال لم يحدث ذلك، ستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك».

ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر (أيلول) 2025. ويُفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، وغيرها من التدابير.