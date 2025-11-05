بعد مقتل الشاب ايليو في مخيم شاتيلا... تطوّر جديد بحق المتّهمين

living cost indicators
تفيد سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية انه تم تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم ( أ . ش ) و ( ف . ح ) بقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا, والأسلحة التي كانت بحوزتهم الى مخابرات الجيش اللبناني حيث تستمر قوات الامن الوطني الفلسطيني في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة.
كما تفيد سفارة دولة فلسطين القاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى الاجهزة الامنية اللبنانية.
وتجدد سفارة دولة فلسطين تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وتؤكد في هذا المجال احترام احكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة، والحرص على الامن والسلم الاهلي في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني.

كما تشدد سفارة دولة فلسطين على المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية.
وتلفت الى اهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من اجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية.

