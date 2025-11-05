Bassil visitó Hasarat: solo tenemos el Estado y el ejército

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, visitó, en el marco de sus giras por el distrito de Jbeil, la localidad de Hasarat, donde se reunió con el padre Jean Assi, quien le obsequió con un ejemplar del “Evangelio”, y luego se trasladó a la casa de los mártires Tony y Numan Boulos.

Afirmó que percibió la humildad y la riqueza del testimonio de una gran familia con siete hijos jóvenes, y señaló que “recibió un valioso regalo del padre Assi: el Evangelio”.

Bassil concluyó su visita a Hasarat con una reunión en la sala de la iglesia de Al-Baydar, en la localidad, donde pronunció unas palabras en las que dijo: “He oído hablar mucho de Hasarat, pero hoy, en el poco tiempo que he pasado aquí, he percibido muchas cosas conmovedoras. He visto la sencillez y la autenticidad de los libaneses y su conservación de las tradiciones y, al mismo tiempo, he sentido la riqueza, la generosidad y la grandeza. En todo he visto la iglesia antigua y la nueva. he visto a personas apegadas a su país, por lo que todos se han involucrado en él y, al mismo tiempo, conservan y cultivan su tierra.

Bassil señaló que “esta ciudad se parece a nosotros y sus habitantes creen en el Estado, la legalidad, las fuerzas de seguridad y el ejército que nos protegen. Me reuní con jubilados y simpatizantes y vi que, al igual que nosotros, se consideran hijos de esta legalidad y han pagado el precio de aferrarse a ella con traición y sacrificios”.

Y añadió: “Hablan de quemar una foto, y eso es algo insignificante comparado con la traición a la vida de personas y jóvenes que se reunieron en esta finca y murieron solo porque se encontraron con la legalidad y el Estado”.

Bassil afirmó: “Estamos en una batalla por la existencia y la supervivencia, luchando por conservar nuestra identidad y nuestra cultura, y por eso solo tenemos al Estado y al ejército, que pueden preservar nuestra soberanía y nuestra dignidad”.

Señaló que “cuando se les extendió la mano desde dentro y desde fuera, es decir, desde el ocupante, el tutor y los grupos terroristas, y todos los que pasaron por esta tierra y codiciaron sus riquezas e intentaron ocupar nuestra tierra y nuestra decisión, dejaron al ejército sin ayuda real y le pidieron que hiciera todo lo posible para defender el Líbano y que se responsabilizara de la seguridad y la soberanía”.

Y añadió: “Al mismo tiempo, cuando se produce cualquier agresión contra el Líbano, quieren que se quede de brazos cruzados y sea un mero espectador, y ahí radica el problema fundamental: le imponemos al ejército muchas responsabilidades y, a cambio, le damos pocos medios y, lo que es más importante, no le damos una decisión política clara”.

Bassil continuó: “Lo que se le dice al ejército sobre la mesa no es lo mismo que lo que se le dice bajo la mesa. En público, le piden que actúe con firmeza y que detenga a todos los que violen la decisión de la exclusividad de las armas, pero en secreto le piden que “haga la vista gorda” y, por lo tanto, ponen al ejército en una situación de confusión entre lo oficial y lo extraoficial”.

Bassil insistió en que “la autoridad responsable en las grandes crisis se dirige a su pueblo y le dice la verdad, lo que puede y no puede hacer, y establece una visión clara de cómo garantizar la tranquilidad de su pueblo, para que cada individuo no busque su propia protección y tenga el derecho y la legitimidad de protegerse a sí mismo porque se siente amenazado”. Y añadió: “Esta lógica se aplica a todos y, por eso, al final, todos esos mártires cayeron para que pudiéramos llegar a un Estado en el que nos sintiéramos seguros unos con otros y confiáramos en que viviríamos en paz unos con otros”.

Bassil también habló desde los asedios sobre la diáspora o la dispersión, señalando que “lo llamamos así para que la gente no se sienta extraña en su patria por haberse alejado de ella y siga siendo extraña en la tierra a la que ha ido porque no es de allí, aunque seamos un pueblo que se integra y tiene éxito dondequiera que esté”.

Señaló que “vio mucha “riqueza” y que su origen es la dispersión, porque difunde el mensaje del Líbano en el mundo”, y explicó: “Entendí que, desde la Primera Guerra Mundial, muchos habitantes de Hasarat se dirigieron a muchos países del mundo”, y afirmó que “estos emigrantes son los que preservaron el Líbano y lo ayudaron a superar la crisis por la que pasamos”, señalando que “la diáspora apoyó al Líbano en la crisis por la que pasó”.

Bassil insistió en que “los exiliados encarnan el valor de la diáspora” y afirmó: “Por eso, cuando asumimos el Ministerio de Asuntos Exteriores y visitamos a los dispersos, supimos que teníamos el deber de garantizar su presencia en el Líbano y su conexión con él, porque hemos perdido a muchos libaneses durante cientos de años y no hemos establecido políticas que los conecten con el Líbano”, considerando que “todo esto requiere que haya diputados elegidos en el extranjero”.

Concluyó diciendo: “Necesitamos vincularlos gradualmente con el Líbano y no solo pensar en cómo vincularlos con la patria, devolverles la nacionalidad y garantizarles todas las condiciones que los impulsen a formar parte del Líbano, y por eso estamos librando una gran batalla y hemos explicado por qué hemos sacrificado nuestros intereses electorales en favor de esta diáspora libanesa”.