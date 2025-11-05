living cost indicators
قوى الأمن أوقفت مطلوباً بعدّة مذكرات... وهذا ما وجدته داخل سيارته

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم لا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة المخدّرات، وتوقيف المطلوبين للقضاء، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين للقضاء في محلّة برج البراجنة- نزلة عين الدّلبة.

بتاريخ 30-10-2025، توّجهت قوّة من المفرزة إلى المكان المذكور وعملت على توقيفه بعمليّة نوعيّة، على متن سيارة نوع انفينيتي لون أسود من دون لوحات. ويُدعى:

- ب. ز. (مواليد عام 1986، لبناني)

وهو مطلوب بمذكرات عدلية بجرم سلب، ومذكره القاء قبض بالجرم عينه، وبحقّه أسبقيات بجرائم مخدرات، وإطلاق نار، وتأليف عصابه مسلّحة، وخطف.

بتفتيشه والسيّارة، ضبط بحوزته:

– سلاح حربي مع ممشط بداخله /30/ طلقة صالحة للاستعمال

- مسدس حربي مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال

 -/3/ هواتف خلوّية.

- سلسال من الذهب، ومبلغ مالي بالدولار الأميركي

 

وفي سياق منفصل،

 توافرت معلومات للمفرزة حول قيام شخصين بترويج المخدرات على متن دراجتين آليّتين في محلة التيرو- الشّويفات.

 بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة، توّجهت دوريّة إلى المحلّة المذكورة، وعملت على توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بالاتفاق على بيع وشراء المخدرات. وتبيّن أنهما يُدعيان:

-م. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)

-أ. ك. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتفتيشهما، تم ضبط طبة ومبلغ مالي بالليرة اللبنانية بحوزة (أ. ك.) كان قد أحضرها الأول له، وضبط بحوزته مبلغًا ماليًّا بالليرة اللبنانيّة وآخر بالدولار الأميركي كثمن للطبة. وعُثر بحوزتهما أيضًا على هاتفين خلويّيَن، ودرّاجتين آليّتين.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

{{article.title}}
