إقفال مركز تجميل.. ما القصّة؟

متابعة للحملات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة على مراكز وصالونات التجميل المخالفة، وبعد الكشف الميداني الّذي قام به مراقب وزارة الصحة العامة محمد جابر ، و بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وبمؤازرة مكتب امن دولة في صور، تم إقفال مركز تجميل في منطقة العباسية بسبب قيامه بأعمالٍ طبية من دون إشراف طبيب، ومركز تجميل أخر بسبب عدم حيازته التّراخيص القانونية المُلزِمة من قبل وزارة الصحة العامة .

ودعت طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة، في بيان، المخالفين الى "تسوية أوضاعهم القانونية وهي ماضية في قمع المخالفات التي تسبب اضرارا صحية وطبية".