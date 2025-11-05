"إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان"..!

A + A -

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ دوائر أمنيّة في تل أبيب عبّرت عن مخاوف من إحتمال تحوّل صمت "حزب الله" على الغارات الإسرائيلية المتتالية إلى هجمات مفاجئة على أحد المواقع الخمسة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، أو شنّ عمل مسلح أكثر جرأة ضدّ تواجد الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ".

وحذّرت الدوائر الأمنيّة الإسرائيليّة من "سيناريو المباغتة"، ولفتت إلى أنّ "تفعيله من جانب "حزب الله"، ينطلق من رغبة الأخير في الضغط على الحكومة اللبنانية، للحيلولة دون مضيِّها في إجراءات نزع سلاح الفصائل".



ورأت تناغم السيناريو المفترض مع "انتقال الجنوب اللبناني إلى طقس شتوي، يُخيّم عليه الضباب، والأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، ما يمنح "حزب الله" أفضلية عند الإغارة على المواقع".



وتتأهب قيادة الجبهة الشمالية في إسرائيل للتعامل مع السيناريو المحتمل، إذ تلقت القوات إيعازات خلال الأيام القليلة الماضية بتوخي الحذر والحيطة إزاء مباغتة مفترضة من "حزب الله".

وأوضحت "معاريف" أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يكتفي عند الاستعداد للسيناريو بالدفاع، وإنما بتعزيز خططه الهجومية، بما يؤكد أنه إذا وقع حادث محلي في الضاحية الجنوبية أو البقاع، أو حتى عند خطوط الدفاع التي بناها الحزب شمال الليطاني، فلن يتردد الجيش الإسرائيلي في الردّ بقوة غير متوقعة، ليدفع حينها الحزب ثمنًا باهظًا، يفقدها كامل القواعد".