موسى: "الرؤساء مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى".. وهل التقى مدير المخابرات المصرية رعد؟

قال السفير المصري علاء موسى للـotv إن "الحراك المصري مستمر وعلى تنسيق مع عون وبري وسلام وليس هناك من مبادرة مصرية او ورقة مكتوبة بل مجرد افكار تم التداول بها."

وتابع أن "الأطراف المعنية بالتفاوض لم تقل لنا إن هناك احتمالات لتوجيه أعمال عسكرية ضد لبنان."

وتعليقًا على كلام براك بأن "لبنان دولة فاشلة"، صرح أنه "لم يستمع من أي مسؤول بالادارة الأميركية لحديث مشابه لما يقوله براك حول لبنان".

وأضاف: "ما لمسناه من عون وسلام وبري أنهم مستعدون للذهاب الى أبعد مدى لتجنيب لبنان أي تصعيد."

وكشف علاء موسى ردًا على سؤال عما إذا كان مدير المخابرات المصرية عقد لقاء مع محمد رعد: "لا أؤكد ولا أنفي لكن مصر على تواصل مع الجميع بمن فيهم حزب الله."