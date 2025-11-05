اجتماع لبناني فرنسي في المالية بحث في برامج الإصلاح وتوافق على خارطة طريق للاستثمار وإعادة هيكلة المصارف

A + A -

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا مع المستشار الاقتصادي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لا جوجي، في حضور رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرنسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارين زينة قاسم، كلودين كركي وحسام دياب، والخبير من الخزانة الفرنسية عبدنور براهمي.

يأتي هذا الاجتماع، وفق المكتب الإعلامي للوزارة، في إطار متابعة برامج الإصلاح المالي والاقتصادي المشتركة بين لبنان وفرنسا. وقد تم بحث الخيارات المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

عرض المجتمعون للأوضاع السياسية والمالية وانعكاساتها حيال تطورات السياسة النقدية وسعر الصرف وأثرها على الاستقرار المالي والموازنة العامة، مع تأكيد الجانب الفرنسي على أهمية توحيد المقاربات التقنية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

وشدد وزير المالية على "أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في المرافئ والمراكز الجمركية بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل حركة التجارة، وتحسين الإيرادات العامة".

واختتمت النقاشات بالتوافق على وضع خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، وإعداد مقترحات تشريعية لإعادة هيكلة المصارف، ومواصلة الحوار الفني حول السياسة المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.