ينشطان بسرقة دراجات آلية في عدة مناطق وبيعها...بقبضة القوى الأمن (صورة)

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تزايد نشاط عصابة بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة، وبشكل شبه يومي، في محيط الحازمية – السيتي سنتر.

على أثر ذلك أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ العمليات المذكورة، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن للشعبة أنّهما يُدعيان:

-ح. م. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقّه /3/ مذكرات بجرائم قتل ومحاولة قتل، ومخدرات

-ف. ج. (مواليد عام 2007، سوري)

بتاريخ 10-10-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة الحازمية امام السيتي سنتر، حيث أوقفتهما بالجرم المشهود خلال محاولتهما سرقة دراجة من المحلة. وخلال عملية التوقيف، أقدم الأول على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية محاولًا الفرار، ولكنّ عناصر الدورية تمكّنوا من السيطرة عليه وتجريده من مسدسه.

بتفتيشهما والدراجة الآليّة، تم ضبط معدّات للسرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مناطق الحازمية، دوحة عرمون، المصيطبة، مار الياس، رأس النبع، النهر الرملة البيضاء وسليم سلام، وبيعها لأحد الأشخاص داخل مخيم شاتيلا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.