living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متعاقدو "اللبنانية" يطالبون كرامي وبدران بحل قضية التفرّغ

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة  اللبنانية في بيان موجه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران: "نكتب إليكما اليوم بلهجةٍ حازمة وصريحة، لأننا استنفدنا كل ما فينا من صبرٍ وانتظارٍ وأمل. نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، نحمل رسالة وطنية قبل أن تكون أكاديمية، ورسالتنا اليوم ليست شكوى جديدة، بل صرخة وجع بعد أحد عشر عامًا من الإذلال الإداري واللامبالاة الرسمية. منذ آخر مرسوم تفرغ، تغيّرت حكومات، وتعاقب وزراء تربية، وسقطت أنظمة، وتبدّلت خرائط سياسية في المنطقة، لكن ملف التفرغ بقي في الأدراج — وكأننا لسنا جزءًا من هذه الجامعة، وكأن تعبنا وتعليمنا وخدمتنا لآلاف الطلاب لا يُحتسب في ميزان الكرامة أو العدالة. صبرنا على أجرٍ لا يتجاوز دولارين في الساعة، على إذلالٍ يومي في معاملة لا تليق بأستاذ جامعي، على انعدام الأمن الاجتماعي والوظيفي، وعلى تفرقة مقيتة بين فئات الملاك والمتفرغ والمتعاقد، في جامعةٍ كان يُفترض أن تكون حامية المساواة والعدالة".

أضاف البيان: "في جائحة كورونا، تُركنا وحدنا. لم تسأل عنا الوزارة ولا الإدارة، ومع ذلك، تابعنا التدريس بإخلاصٍ وإيمانٍ برسالة الجامعة الوطنية. واليوم، نرى التفرغ يُماط به ويُسيّس ويُمرّر من لجنة إلى أخرى، وكأن مصير آلاف الأساتذة لعبة مصالحٍ أو ورقة ضغطٍ في بازارٍ سياسي لا ينتهي. لقد أصدرتم مرسوم الملاك وثبّتّم من قبلنا، لكنكم لم توظّفوا منذ ١١ عامًا أحدًا منّا. أي جامعةٍ في العالم يمكن أن تستمر بهذا الشكل؟ أي مؤسسةٍ أكاديمية يمكن أن تنهض وركيزتها الأساسية، أي أساتذتها، يعيشون في الهشاشة والتعب والإهانة؟ نسألكم بصراحة: هل تريدون حقًا بقاء الجامعة اللبنانية؟ أم أنكم تُصغون إلى من يريد تفريغها من مضمونها الوطني والعلمي، خدمةً للجامعات الخاصة التي تنتفع من ضعفها وانهيارها؟ إننا نضعكم، حضرة رئيس الجامعة ومعالي الوزيرة، أمام مسؤوليتكما الإدارية والأخلاقية والتاريخية في تنفيذ ملف التفرغ، بعيدًا من أي اعتبارات سياسية أو فئوية. فالجامعة اللبنانية لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة، ولا أساتذتها مزيدًا من الانتظار".

وأكدوا انهم سيكونون بالمرصاد "لمتابعة هذا الملف في مجلس الوزراء خطوة بخطوة، ولرصد ما ستؤمنه وزارة المال من اعتمادات لضمان إنجاز هذا الحق، حفاظًا على هذا الصرح الوطني الجامع، وعلى ما تبقّى من الثقة بالجامعة اللبنانية كمؤسسةٍ وطنية عامة تُعنى بالعلم والمعرفة والعدالة الاجتماعية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout