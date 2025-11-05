إحذروا هذه الرسائل عبر "واتساب"!

A + A -

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العامّ البيان التالي:

تبين مؤخراً أن عدداً من المواطنين تلقوا رسائل عبر تطبيق الواتساب تتضمن روابط مزيفة تحمل اسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر - مساعدات عام ٢٠٢٥"، وتدعو المواطنين إلى التسجيل للحصول على مواد غذائية أو دعم مالي عبر روابط مثل .(https://bit.ly/43gxBMv) إن هذه الروابط مزيفة وغير موثوق بها وتهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين الشخصية والمصرفية. لذلك تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين توخي الحذر وعدم النقر أو الولوج إلى هذه الروابط، وعدم مشاركة هذه الرسائل المشبوهة مع الآخرين، والتأكد دائماً من المصادر الرسمية قبل التسجيل في أي مساعدات أو برامج إنسانية.