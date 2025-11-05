living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في جريدة الأنباء الالكترونية:

لا شك أن تصريحات الرئيس عون حول التفاوض مؤخراً كانت نقطة تحول في مسار الأزمة، لاسيما أنها نابعة من أن التفاوض هو الخيار الوحيد في الوقت الحالي أمام لبنان، "فهو أقل الشرور ويحد من التداعيات السلبية على لبنان، في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، وحالة الجمود وتحديداً بما يتعلق بإعادة الإعمار"، بحسب ما قرأ مصدر لـ "الأنباء الإلكترونية" في مضمون تصريحاته.

ويبدو أن التنسيق بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قائم في ملف التفاوض.

وتفيد معلومات خاصة لـ "الأنباء الإلكترونية" بأن الرئيس بري "مفوّض" بالتفاوض من قبل "حزب الله"، وثمة توجهاً أو بداية قناعة تتكون لدى المعنيين في الملف اللبناني في واشنطن، بأن الحل لدى الرئيس بري، ولا بد من الحوار معه والرهان عليه، لا سيما أن هذه القناعة كانت فقط موجودة لدى الموفد الأميركي توم برّاك في مراحل سابقة من المباحثات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout