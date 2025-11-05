A + A -

جاء في جريدة الأنباء الالكترونية:

لا شك أن تصريحات الرئيس عون حول التفاوض مؤخراً كانت نقطة تحول في مسار الأزمة، لاسيما أنها نابعة من أن التفاوض هو الخيار الوحيد في الوقت الحالي أمام لبنان، "فهو أقل الشرور ويحد من التداعيات السلبية على لبنان، في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، وحالة الجمود وتحديداً بما يتعلق بإعادة الإعمار"، بحسب ما قرأ مصدر لـ "الأنباء الإلكترونية" في مضمون تصريحاته.



ويبدو أن التنسيق بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قائم في ملف التفاوض.



وتفيد معلومات خاصة لـ "الأنباء الإلكترونية" بأن الرئيس بري "مفوّض" بالتفاوض من قبل "حزب الله"، وثمة توجهاً أو بداية قناعة تتكون لدى المعنيين في الملف اللبناني في واشنطن، بأن الحل لدى الرئيس بري، ولا بد من الحوار معه والرهان عليه، لا سيما أن هذه القناعة كانت فقط موجودة لدى الموفد الأميركي توم برّاك في مراحل سابقة من المباحثات.