بالصور - تحطم طائرة وسقوط قتلى وجرحى...!

A + A -

قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن حادث تحطم طائرة شحن عقب إقلاعها من مطار لويزفيل الدولي، أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أفادت بتحطم طائرة شحن عقب إقلاعها من مطار لويزفيل الدولي في ولاية كنتاكي.

ووفق هيئة الطيران، فإن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة (يو بي إس) تحطمت قرابة الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" وكانت متجهة إلى هاواي.

وأضافت الهيئة أنه ستجري بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في حادث تحطم الطائرة.

وذكرت شركة "يو بي إس" في بيان، إن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء.

وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن الشرطة حثّت المواطنين على تجنب منطقة تحطم الطائرة، وأصدرت تنبيها لهم بالبقاء في منازلهم في المناطق التي تقع ضمن نطاق 8 كيلومترات من المطار.

ووفق حاكم كنتاكي فإن هناك معلومات عن تضرر عدد من الشركات في المطار جرّاء الحادث، وفقما نقلت شبكة "سي إن إن".