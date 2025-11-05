أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

وصف خبراء في الشأن الأميركي انتخابات عمدة نيويورك بالاختبار التاريخي غير المسبوق لحجم التحول الجذري في الرأي العام الشبابي خصوصاً وبين كل الأطياف وبينها غالبية يهودية نشطة تبحث عن خطاب جديد من خارج الصندوق التقليدي للحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يمثل المرشح الأوفر حظاً زهران ممداني نموذجاً شبابياً شجاعاً لم يعد يطيق الخطاب التقليدي في الحزبين. ويلفت الخبراء إلى أن تقدم ممداني الكبير على منافسه الديمقراطي التقليدي المرشح كمستقل بعد فوز ممداني بترشيح الحزب الديمقراطي يتم في مواجهة تخلي الحزب عبر أبرز قادته عن تقديم الدعم لترشيح ممداني كحال زعيم الحزب في الكونغرس، بينما يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وراء المرشح الديمقراطي التقليدي أندرو كومو ما يعني أنها ربما أول منافسة تجري خارج القواعد التقليدية الحزبية وسوف تشكل كرة ثلج مرشحة للنمو والتعاظم بسرعة بمجرد نجاح ممداني.

كواليس

ترصد الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية مسار مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل القوة الدولية الخاصة بغزة، من دون الأخذ بالرفض الإسرائيلي المبدئي لتشكيل القوة بقرار أمميّ ما يفقد “إسرائيل” فرصة التأثير على تشكيل القوة ويمنح مجلس الأمن سلطة منافسة لـ”إسرائيل” على مستقبل غزة. وتقول الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية إن حدوث ذلك يمثل سابقة ربما يتكرر في الضفة الغربية وتعترف الدوائر الإسرائيلية بأن المسار الأميركي جاء تلبية للطلبات العربية والإسلامية والأوروبية التي يستحيل بدونها تشكيل القوة وأن “إسرائيل” تملك هامش المناورة اللازم للرفض أولاً لأن مصدر المشروع هو أميركا وثانياً لأن عدم تشكيل القوة الدولية يعني منح الشرعية لبقاء غزة تحت سلطة حماس الإدارية والأمنية وأن هذا سبب موافقة أميركا على هذه الصيغة التي تسقط حديث النصر في الحرب.



اللواء: أسرار

لغز

أوضح وفد عربي من دولة في شمال أفريقيا أن مهمته، لا صلة لها بموقوف من الدولة المذكورة، بل بإعادة تطبيع العلاقات، بدءاً من معالجة قضية عمرها 44 عاماً.

غمز

سُجِّل عتبٌ على عدم مشاركة مسؤول حكومي في اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار، بعد أن كان التوجُّه يميل إلى المشاركة.

همس

يواجه مرجع إحراجاً في ما خص طروحات التفاوض المتباينة، والضغوطات المحلية والخارجية على مختلف جوانب الحياة اللبنانية..