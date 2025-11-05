living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025

5
NOVEMBER
2025
النهار: هل تتجاهل واشنطن رسائل عون التفاوضية؟ حديث عن تسوية غداً لانتخابات المغتربين

لقاء المصيلح يصدر مجموعة توصيات أبرزها تفعيل الحكومة لملف إعادة الإعمار ووقف رهنه بالمواقف الدولية وعقد مؤتمر موسع

 

 

 


الأخبار: إسرائيل تنقل التهديدات بالحرب من الإعلام إلى الحكومة والجيش
أميركا تسمي سياسيين للتفاوض
مغارة فساد في جعيتا

 

 

 

اللواء: التقرير ــ 2 لحصر السلاح غداً.. على وقع إجتماعات نتنياهو الأمنية
عون يتمسَّك بخيار التفاوض.. وسلام يؤكِّد الإلتزام بالإصلاحات.. ولقاء مصيلح لبند حول الإعمار في الموازنة

 

 

 


الديار: لبنان يتقدم نحو المفاوضات و«اسرائيل» نحو الحرب؟
عون مصرّ على مواقفه... ورئيس المخابرات المصرية يعود الى بيروت قريبا
بري يرسم حدود التفاوض... والمصيلح تبادر «اعماريا»

 

 

 


الجمهورية: لبنان المفاوض على قارعة الإنتظار
عون: خيار التفاوض هو خيار وطني جامع

 

 

 

البناء: ترامب يؤيد ديمقراطي سابق لمنع ممداني من الفوز وزعماء الديمقراطيين يتفرجون | واشنطن تواجه أكبر أزمة اجتماعية مع الإغلاق… والقوة الدولية لغزة بقرار أممي | تراجع إسرائيلي عن التهديد بالحرب بحجة طلب أميركي… والسبب تجنب المخاطر

 

 

 


l'orient le jour: Israël fait chanter le Liban : six conditions (impossibles) ou la guerre

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: بري عن «الميكانيزم»: يمكن الاستعانة بمختصين مدنيين وعسكريين

 

 


الشرق الأوسط السعودية: زهران ممداني رئيساً لبلدية نيويورك

