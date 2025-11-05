عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025

النهار: هل تتجاهل واشنطن رسائل عون التفاوضية؟ حديث عن تسوية غداً لانتخابات المغتربين
لقاء المصيلح يصدر مجموعة توصيات أبرزها تفعيل الحكومة لملف إعادة الإعمار ووقف رهنه بالمواقف الدولية وعقد مؤتمر موسع
الأخبار: إسرائيل تنقل التهديدات بالحرب من الإعلام إلى الحكومة والجيش
أميركا تسمي سياسيين للتفاوض
مغارة فساد في جعيتا
اللواء: التقرير ــ 2 لحصر السلاح غداً.. على وقع إجتماعات نتنياهو الأمنية
عون يتمسَّك بخيار التفاوض.. وسلام يؤكِّد الإلتزام بالإصلاحات.. ولقاء مصيلح لبند حول الإعمار في الموازنة
الديار: لبنان يتقدم نحو المفاوضات و«اسرائيل» نحو الحرب؟
عون مصرّ على مواقفه... ورئيس المخابرات المصرية يعود الى بيروت قريبا
بري يرسم حدود التفاوض... والمصيلح تبادر «اعماريا»
الجمهورية: لبنان المفاوض على قارعة الإنتظار
عون: خيار التفاوض هو خيار وطني جامع
البناء: ترامب يؤيد ديمقراطي سابق لمنع ممداني من الفوز وزعماء الديمقراطيين يتفرجون | واشنطن تواجه أكبر أزمة اجتماعية مع الإغلاق… والقوة الدولية لغزة بقرار أممي | تراجع إسرائيلي عن التهديد بالحرب بحجة طلب أميركي… والسبب تجنب المخاطر
l'orient le jour: Israël fait chanter le Liban : six conditions (impossibles) ou la guerre
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: بري عن «الميكانيزم»: يمكن الاستعانة بمختصين مدنيين وعسكريين
الشرق الأوسط السعودية: زهران ممداني رئيساً لبلدية نيويورك