عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025

النهار: هل تتجاهل واشنطن رسائل عون التفاوضية؟ حديث عن تسوية غداً لانتخابات المغتربين

لقاء المصيلح يصدر مجموعة توصيات أبرزها تفعيل الحكومة لملف إعادة الإعمار ووقف رهنه بالمواقف الدولية وعقد مؤتمر موسع



الأخبار: إسرائيل تنقل التهديدات بالحرب من الإعلام إلى الحكومة والجيش

أميركا تسمي سياسيين للتفاوض

مغارة فساد في جعيتا

اللواء: التقرير ــ 2 لحصر السلاح غداً.. على وقع إجتماعات نتنياهو الأمنية

عون يتمسَّك بخيار التفاوض.. وسلام يؤكِّد الإلتزام بالإصلاحات.. ولقاء مصيلح لبند حول الإعمار في الموازنة



الديار: لبنان يتقدم نحو المفاوضات و«اسرائيل» نحو الحرب؟

عون مصرّ على مواقفه... ورئيس المخابرات المصرية يعود الى بيروت قريبا

بري يرسم حدود التفاوض... والمصيلح تبادر «اعماريا»



الجمهورية: لبنان المفاوض على قارعة الإنتظار

عون: خيار التفاوض هو خيار وطني جامع

البناء: ترامب يؤيد ديمقراطي سابق لمنع ممداني من الفوز وزعماء الديمقراطيين يتفرجون | واشنطن تواجه أكبر أزمة اجتماعية مع الإغلاق… والقوة الدولية لغزة بقرار أممي | تراجع إسرائيلي عن التهديد بالحرب بحجة طلب أميركي… والسبب تجنب المخاطر



l'orient le jour: Israël fait chanter le Liban : six conditions (impossibles) ou la guerre

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: بري عن «الميكانيزم»: يمكن الاستعانة بمختصين مدنيين وعسكريين



الشرق الأوسط السعودية: زهران ممداني رئيساً لبلدية نيويورك