A + A -

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:

إملأ الفراغ (…) بالكلمة المناسبة:

يجري حالياً إعداد دفتر شروط لمشروع تدقيق مالي وجنائي (Forensic Audit) يشمل كل المستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد 17 تشرين الأول 2019، وذلك بالتنسيق بين مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل، تمهيداً لإطلاق مناقصة رسمية.

‏ ممتاز… وبالمرة افتحوا تدقيقاً جنائياً حقيقياً بمليارات الدولارات التي هرّبها أصحاب النفوذ والمصرفيون إلى الخارج، وعمولات شركة «فوري»، والهندسات المالية، وعمليات «أوبتيموم»، والـ8 مليارات دولار التي وزّعها رياض سلامة على قلّة من المصارف في بداية الأزمة، ومنصة «صيرفة»، وتسديد قروض الدولار ب «اللولار»… كل ذلك حتى يعرف المودعون: من سرق أموالهم وجنى أعمارهم؟

‏ لكنكم أضعف وأفشل من أن تفعلوا ذلك. فالمتواطئ أخو الفاسد، إن لم يكن أخو (…. )

‏إملأ الفراغ (…) بالكلمة المناسبة.. سهلة!