living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحافي الإقتصادي منير يونس: إملأ الفراغ (…) بالكلمة المناسبة!

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:

إملأ الفراغ (…) بالكلمة المناسبة:

يجري حالياً إعداد دفتر شروط لمشروع تدقيق مالي وجنائي (Forensic Audit) يشمل كل المستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد 17 تشرين الأول 2019، وذلك بالتنسيق بين مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل، تمهيداً لإطلاق مناقصة رسمية.

‏ ممتاز… وبالمرة افتحوا تدقيقاً جنائياً حقيقياً بمليارات الدولارات التي هرّبها أصحاب النفوذ والمصرفيون إلى الخارج، وعمولات شركة «فوري»، والهندسات المالية، وعمليات «أوبتيموم»، والـ8 مليارات دولار التي وزّعها رياض سلامة على قلّة من المصارف في بداية الأزمة، ومنصة «صيرفة»، وتسديد قروض الدولار ب «اللولار»… كل ذلك حتى يعرف المودعون: من سرق أموالهم وجنى أعمارهم؟

‏ لكنكم أضعف وأفشل من أن تفعلوا ذلك. فالمتواطئ أخو الفاسد، إن لم يكن أخو (…. )

‏إملأ الفراغ (…) بالكلمة المناسبة.. سهلة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout