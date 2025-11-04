ماذا تفعل هذه الطائرات الأمريكيّة في سماء لبنان؟

A + A -

ذكرموقع "ارم نيوز"، أنّ الأيام الثلاثة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط طائرات الاستطلاع غير المأهولة الأميركية من طراز MQ-4C Triton فوق سواحل لبنان وغزة. وقد أشارت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية، ومنها موقع "فلايت رادار"، أنّه جرى تسجيل أكثر من 15 مهمة نفذتها الطائرات المذكورة في المنطقة.



وتعكس هذه الزيادة في النشاط استعدادات أميركية لهجوم على مواقع تابعة لـ"حزب الله". وبناءً على تحليلات عسكرية، فإن المهام التي تنفذها طائرات الاستطلاع الأميركية فوق سواحل لبنان وقطاع غزة تهدف إلى دعم عمليات القوات الأميركية في المنطقة، مع التركيز على المراقبة البحرية والأمنية لكشف تحركات السفن العسكرية، والغواصات، أو النشاط , بحسب مزاعمهم مثل " تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" أو "حماس" ".

وتغطي الطائرة مساحات واسعة تصل إلى 7,400 كيلومترمربع؛ ما يساعد على مراقبة خطوط الإمداد الإيرانية عبر البحر المتوسط.

كذلك، فإنّ الطائرات تُركّز على جمع المعلومات الاستخبارية الحديثة لدعم قوات التحالف الدولي، من خلال بث بيانات إلى مراكز القيادة في البنتاغون أو إلى السفن الحربية الأميركية في شرق المتوسط، بما في ذلك التنصت على الاتصالات الإلكترونية وتتبع الأهداف الأرضية قرب السواحل.

كما يهدف تحليق الطائرات إلى دعم الدبلوماسية والردع في سياق خطة ترامب، وللتوسع الإستراتيجي بهدف رصد التحركات الصينية أو الروسية في منطقة الشرق الأوسط.