living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان الرسمي يجدد التمسك بالتفاوض... باسيل يفضح تسوية إلغاء حق المنتشرين: "ما يحصل من تواطؤ "فضيحة وجريمة وخيانة"

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبنان في سباق يومي بين خيارَي التفاوض والحرب. فعلى وقع الغارات اليومية، تجديدٌ رسمي مستمر لخيار التفاوض، بعضه مضمر حول الشكل، وبعض الموقف الآخر مُعلن لجهة التمسك ب"الميكانيزم". لكن ما هو أكيد أن الكرة تبقى في الملعب الأميركي – الإسرائيلي، وفي انتظار أجوبة واضحة من الجانبين. لكن في غضون ذلك، تواصل السلطة عجزها المستحكم عن إعداد ورقة لبنانية رسمية تكون قاعدة للتفاوض وللكلام مع كل الدول المعنية، حرصاً على حقوق لبنان وسيادته ورد الإعتداء عنه.

 

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون مجدداً أمام مساعد وزير الخارجية البريطامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التفاوض "هو خيار وطني لبناني جامع"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها". ولفت الرئيس إلى أن "الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء"، و"الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل انجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة".

ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التمسك بآلية "الميكانيزم"، مشيراً إلى أن هذه الآلية "تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك".

 

وعلى خطٍ داخلي أساسي مرتبط بالتوازن وبالدستور وبالتمثيل الصحيح للبنانيين، بادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى فضح التسوية الآتية على حساب اقتراع المنتشرين، لا بل العودة إلى ما قبل العام 2018 وإجبار المنتشرين على القدوم إلى لبنان لممارسة حقهم الإنتخابي.

فقد أكد باسيل في مؤتمر صحافي أن ما يحصل من تواطؤ بين "القوات" والثنائي الشيعي على هذا الإلغاء هو "فضيحة وجريمة وخيانة"، مشيراً إلى أن ذلك يذكّر بالإنقلابات من المشاركة في الطائف وصولاً إلى التحالف الرباعي وإلغاء القانون "الأرثوذكسي".

وقد دعا باسيل الكنيسة إلى التنبه من هذا المخطط، كاشفاً أن "التيار" يعدّ لمذكّرة مفصلة حول هذا الملف. كما ذكّر بأن "التسجيلات، بالصورة والصوت، لعدد من النواب بوقتها، وخاصة للنائب جورج عدوان الذي كان ممثل القوات اللبنانية لا زالت موجودة ويجب ان يسمعها اللبنانيون، وذلك "لفضح الكذبة الكبيرة التي قالها رئيس القوات وهي انّهم لم يكونوا موافقين على القانون وأنني فرضته عليهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout