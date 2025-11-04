living cost indicators
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب الأعمال

4
NOVEMBER
2025
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهدة ستباشر أعمال برش وتزفيت الطرق في المناطق التالية:

1- جادة بيار الجميل: ابتداءً من تقاطع مار مخايل ولغاية مستديرة العدلية، على المسلكين، اعتبارًا من ليل اليوم 4-11-2025 ولغاية 15-12-2025. وسيتم استحداث فتحات في الوسطيات لتحويل السير. وستتم أعمال البرش ليلاً خلال أيام الأسبوع، وأعمال التزفيت نهارا يومي السبت والأحد.

 


2- شارع المتحف: من المستشفى العسكري ولغاية طريق الشام. وستتم أعمال البرش ليلاً من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا في تواريخ 5، 6، 7، 8-11-2025. وستتم أعمال التزفيت نهارًا يوم الأحد 9-11-2025.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع وقوف السيارات على جانبي المسلك وتحويل السير أثناء تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.

