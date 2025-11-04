living cost indicators
إلى المؤسسات السياحيّة: هذا الأمر ممنوع!

4
NOVEMBER
2025
عممت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على جميع المؤسسات السياحية منع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وفق المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ (١١/٣/١٩٦٣) والمادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات. واكدت ان" أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها".

وجاء في التعميم:

" تعميم رقم 11 الى جميع المؤسسات السياحية

بناء  لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلاً ونهاراً ،

وبناء على المادتين ٦٢٥ و ٦٢٦ من قانون العقوبات اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في اي محل متاح للجمهور.

لذلك ، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام ، يمنع على جميع المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم الكحول او ادخال الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .

إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية".

