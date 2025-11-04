عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025

النهار: التصعيد يعيد رسم المواقف الدولية المتضاربة... برّاك يطالب عون بالاتصال المباشر بنتنياهو!
الأخبار: بري يعود إلى السؤال عن الهدنة وإسرائيل ترفض وقف النار
عون يفتح الطريق أمام التفاوض
أسرى فلسطين... القتل لم يعد بطيئًا
الديار: استراتيجيّة «المياومة» في المقرّات الرئاسيّة... أسئلة ولا إجابات!
«إسرائيل» ترفض التفاوض... والمقاومة لا تُفرج عن أسرارها وتبدّد الغموض
ضغوط ماليّة أميركيّة لمحاصرة الموقف اللبناني
الجمهورية: حركات متعددة على خط التبريد
عون: التفاوض خيار لبنان الوحيد
اللواء: لبنان يُجهض استعدادات إسرائيل للحرب بدعوة عون إلى التفاوض
هوكشتاين ينتقد براك.. ووفد ليبي في بعبدا لمعالجة قضية الصدر
البناء: اجتماع عربي إسلامي في تركيا: حكم غزة للفلسطينيين ولا نريد نظام وصاية جديداً | الإغلاق الحكومي يعطل مطارات ويصيب ملايين الأميركيين… وترامب للتفاوض | برّاك يدعو عون للاتصال بنتنياهو بعد إعلان لبنان دولة فاشلة… وماذا عن سورية؟
l'orient le jour: Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي لـ «بيروت 1» بمشاركة الرئيسين عون وسلام
الشرق الأوسط السعودية: مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة